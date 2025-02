Sin duda una imagen que ha causado revuelo en Trujillo, y es que mostraría a policías de la división de investigación criminal posando junto a presuntos integrantes de la organización criminal "Los Pulpos". En la fotografía revelada por RPP noticias se observa una piscina y refleja un ambiente relajado entre los agentes y los presuntos delincuentes, algunos incluso abrazados, mostrando confianza, lo que ha generado preocupación sobre posibles vínculos entre funcionarios públicos y grupos delictivos.



En la fotografía se lograría identificar a tres suboficiales de la PNP y cuatro presuntos miembros de los pulpos, una banda criminal vinculada a actividades ilícitas como la extorsión secuestro y el resguardo de operaciones mineras ilegales. Aún no se ha determinado el lugar exacto ni la fecha en que fue tomada la imagen, pero se estima que pudo haber sido captada a mediados del año pasado.



Se trataría de tres sub oficiales en su mayoría rotados por vínculos con organizaciones criminales. Asimismo, se presume que uno de los sub oficiales fue reasignado luego de que su nombre apareciera en conversaciones de WhatsApp con alias taba, un acusado de extorsión y secuestro. En los chats divulgados hace algunos días por medios locales y nacionales se evidenció que el agente solicitaba dinero a taba para pagar servicios como Netflix, además de coordinar acciones delictivas.



Otro policía identificado en la imagen continuaría trabajando en la DIVINCRI, lo que ha levantado cuestionamientos sobre su permanencia en el cargo.



En tanto por el lado de los presuntos integrantes de “Los Pulpos”, se habría reconocido a algunos de ellos, uno sería alias “Colmillo”, quien sería responsable de brindar seguridad a la banda en sus operaciones mineras.



El general de la PNP Guillermo Llerena, jefe de la región policial La Libertad no quiso pronunciarse al respecto.



