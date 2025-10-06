GRABADO el 06-10-2025

Elvis Vergara anuncia cambios en la bancada de Acción Popular tras expulsión de Raúl Doroteo

Desde Diario Expreso

José Cueto respalda demanda de indemnización anunciada por Rafael López Aliaga contra Brookfield.

Rosa Bartra, excongresista: Odebrecht pervirtió confianza en sistema de justicia.

ROSA MARÍA PALACIOS AZUZA A LA 'GENERACIÓN Z' CALISTO GIAMPIETRI.

CONGRESISTA KIRA ALCARRAZ AMENAZA CON AGREDIR A PERIODISTA INVITADA: MARYCIELO DEL CASTILLO.

¡ALERTA! IDL BUSCA ELIMINAR A LA ACTUAL JNJ INVITADO: ERNESTO BLUME.

RUTAS DE LIMA SE DISUELVE, PERO SIGUEN "PEAJES DE LA CORRUPCIÓN" INVITADO: CHRISTIAN SALAS.

MUNICIPALIDAD DE LIMA DENUNCIA A VÁNDALOS DE LA 'GENERACIÓN Z' INVITADO: VÍCTOR GARCÍA TOMA.

¡VIOLENTO ASALTO ! Delincuentes se llevan 7 mil soles en segundos ..

Alejandro Muñante cuestiona a fiscales del equipo Lava Jato por no ir al Congreso.

¡ FuerteTERREMOTO EN FILIPINAS ! Imágenes impactantes .

Norma Yarrow responde ante negativa de Tomás Gálvez: ''Se le arrugaron las boloñas''.

JOSÉ MIGUEL CASTRO, TESTIGO CONTRA SUSANA VILLARÁN, FUE SILENCIADO INVITADO: JORGE VILLENA.

Norma Yarrow respalda ley de jueces sin rostro ante casos de criminalidad sistemática.

Patricia Juárez respalda que José Domingo Pérez siga en caso Susana Villarán.

Además hoy día 06 de Octubre

