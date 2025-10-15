GRABADO el 15-10-2025

EN VIVO JNE al Día Reniec atenderá hasta medianoche por cierre de padrón 14 de octubre de 2025

ENVIVO Hoy en JNEalDía: Las elecciones continúan. Los hitos del cronograma son inamovibles. Además, recuerda que hasta el 20 de octubre las autoridades deben comunicar su renuncia al JNE, de forma virtual o presencial.



00:00 Introducción

01:19 Enlace EN VIVO desde RENIEC

03:17 Autoridades deben comunicar su renuncia al JNE

04:46 Las elecciones continúan

06:10 RENIEC atenderá hasta las 12:00 a. m. por el cierre del padrón

15:25 ¿Qué es el voto cruzado?

19:56 JNE ofreció misa por Señor de los Milagros

20:39 Charla gratuita sobre recuento de votos

22:44 Imágenes de Tacna



Desde Jurado Nacional de Elecciones

Además hoy día 15 de Octubre en el calendario del Perú.

