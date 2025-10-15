EN VIVO JNE al Día Reniec atenderá hasta medianoche por cierre de padrón 14 de octubre de 2025
ENVIVO Hoy en JNEalDía: Las elecciones continúan. Los hitos del cronograma son inamovibles. Además, recuerda que hasta el 20 de octubre las autoridades deben comunicar su renuncia al JNE, de forma virtual o presencial.
00:00 Introducción
01:19 Enlace EN VIVO desde RENIEC
03:17 Autoridades deben comunicar su renuncia al JNE
04:46 Las elecciones continúan
06:10 RENIEC atenderá hasta las 12:00 a. m. por el cierre del padrón
15:25 ¿Qué es el voto cruzado?
19:56 JNE ofreció misa por Señor de los Milagros
20:39 Charla gratuita sobre recuento de votos
22:44 Imágenes de Tacna
Además hoy día 15 de Octubre en el calendario del Perú.
