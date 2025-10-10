GRABADO el 10-10-2025

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias ahora, viernes 10 de octubre del 2025

EnVivo Entérate de lo último del acontecer nacional e internacional en NoticiasAhora.



En TVPerú Noticias, el canal de todos los peruanos, te damos información actualizada sobre Perú, Latinoamérica y el mundo, incluyendo noticias nacionales, deportivas, culturales, económicas, tecnológicas y cobertura de actividades oficiales de la Presidencia de la República, la Presidencia del Consejo de Ministros y demás ministerios. Transmitimos programas en vivo a través de streaming y somos el canal informativo del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP). TVPerúNoticias



¡Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales para mantenerte siempre informado! Estar informados NosUne.



Sitio Web https://www.tvperu.gob.pe/noticias

Facebook https://www.facebook.com/noticias.tvperu

Twitter https://twitter.com/noticiastvperu

Instagram https://www.instagram.com/tvperunoticias/

Tiktok https://www.tiktok.com/tvperu.noticias



NOTICIAS, PERÚ, INFORMACIÓN, CANAL 7, TVPERÚ NOTICIAS, TVPERU, NOTICIAS, NOTICIAS HOY, NOTICIAS PERÚ HOY, NOTICIAS PERÚ, NOTICIAS PERÚ, TELEVISIÓN PERUANA, PERÚ, PERUANOS EN EL EXTRANJERO, LIMA Y CALLAO, NOTICIAS PERUANAS, NOTICIAS EN VIVO, NOTICIAS PERUANAS EN VIVO, NOTICIAS DEL PERÚ Y EL MUNDO, STREAMING PERÚ, NOTICIAS STREAMING, PODCAST PERÚ, PODCAST PERUANOS, NOTICIAS MATINAL, ALIADOS POR LA SEGURIDAD, NOTICIAS AHORA, NOTICIAS MAÑANA, NOTICIAS TARDE, NOTICIAS NOCHE, DEPORTE EXPRESS, GEOMUNDO, FUTBOL, EN PARED, DIÁLOGO ABIERTO, TODO FÚTBOL, AL CIERRE, DINA BOLUARTE, POLÍTICA, PERÚ, PERUANOS, NOTICIAS DE PERÚ, INFORMACIÓN PERÚ, CONGRESO PERUANO, INSEGURIDAD PERÚ, ÚLTIMAS NOTICIAS, NOTICIAS DE HOY, NOTICIAS EN VIVO, NOTICIAS EN VIVO PERÚ, PREMIER, CONSEJO DE MINISTROS, JOSÉ JERÍ, PRESIDENTE JOSÉ JERÍ

Desde TVPerú Noticias

TVPerú Noticias EN VIVO: Jiwasanaka y Ñuqanchik del viernes 10 de octubre del 2025.

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias ahora, viernes 10 de octubre del 2025.

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias mañana, viernes 10 de octubre del 2025.

Perú ha tenido siete presidentes en los últimos nueve años.

Dina Boluarte: Fiscalía solicita impedimento de salida del país contra exmandataria.

Abogado de Dina Boluarte descarta asilo de expresidenta: Ella está en su casa.

TVPerú Noticias EN VIVO: Edición matinal, hoy viernes 10 de octubre del 2025.

Presidente José Jerí Oré llega a Palacio de Gobierno.

Seis muertos por potente terremoto de magnitud 7.4 en Filipinas.

"Aliados por la seguridad": bloque hoy, viernes 10 de octubre del 2025.

Así informaron medios internacionales sobre la vacancia de Dina Boluarte.

María Corina Machado gana el Premio Nobel de la Paz.

Fiscalía solicitará impedimento de salida del país contra Dina Boluarte.

Dina Boluarte: publican en El Peruano la resolución que oficializa la vacancia presidencial.

Abogado de Dina Boluarte descarta pedido de asilo político.

Además hoy día 10 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS TVPerú Noticias

Todos los videos desde TVPerú Noticias en Youtube.