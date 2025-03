La #CasaBlanca inform贸 este mi茅rcoles que las importaciones de autom贸viles desde #Canad谩 y #M茅xico quedan exentas de aranceles durante un mes. Adem谩s, precis贸 que el presidente #DonaldTrump est谩 abierto a escuchar sobre exenciones arancelarias adicionales.



Las autoridades estadounidenses hablaron con Stellantis, Ford y General Motors, anunci贸 la portavoz Karoline Leavitt.



"Les vamos a dar una exenci贸n de un mes para los veh铆culos que entren bajo el T-MEC", el Tratado de Libre Comercio de Am茅rica del Norte, "para que no sufran desventajas econ贸micas", explic贸 Leavitt en rueda de prensa.



Trump habl贸 este mi茅rcoles por tel茅fono con el primer ministro canadiense, Justin Trudeau.



Seg煤n el magnate republicano, los progresos de Ottawa en la reducci贸n del tr谩fico de fentanilo, "no son lo suficientemente buenos" como para justificar la reducci贸n de los aranceles impuestos el martes a los productos canadienses y mexicanos.



En su red Truth Social afirm贸 que la conversaci贸n transcurri贸 "de manera bastante amistosa", lo que no impidi贸 que criticara duramente a Trudeau.



Trump consideraba la posibilidad de exentar a empresas del sector automotriz de los aranceles aplicados a M茅xico y Canad谩, de acuerdo con fuentes consultadas por la agencia Reuters.



La agencia inform贸 que Trump ponderaba otorgar un alivio a sus aranceles de 25% a las importaciones de Canad谩 y M茅xico a los productos que cumplan con el Tratado entre M茅xico, Estados Unidos y Canad谩 (T-MEC), entre ellos la industria automotriz.



Estas fuentes dijeron que las conversaciones apuntan a exenciones para las empresas que cumplen con las reglas de origen del T-MEC.



Dos fuentes de fabricantes de autom贸viles dijeron a Reuters que un escenario requerir铆a una exenci贸n de 30 d铆as de los aranceles, pero los fabricantes de autom贸viles tendr铆an que demostrar planes para invertir m谩s en la producci贸n de autom贸viles en Estados Unidos para seguir exentos.



Pero este aplazamiento se contradice con las declaraciones que hizo el secretario de Comercio, Howard Lutnick, el martes, cuando dijo: 鈥淣o va a ser una pausa, nada de eso de las pausas. Pero creo que va a entender que 鈥榟az m谩s y te encontrar茅 en el medio de alguna manera鈥. Y probablemente lo anunciemos ma帽ana (mi茅rcoles)鈥.



