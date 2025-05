GRABADO el 19-05-2025

Silva Martinot: Tenemos que esperar al 2026 para ver cambios reales en materia de seguridad

El exministro de Comercio Exterior y Turismo, José Luis Silva Martinot, cuestionó la gestión de Dina Boluarte al señalar que su gobierno no muestra voluntad política para enfrentar la delincuencia y el crimen organizado en el país. En declaraciones al programa 2025 En 24 Horas, conducido por Tatiana Alemán, Silva Martinot sostuvo que pareciera que no hay la intención de hacer absolutamente nada para luchar contra este flagelo social.



Según el exministro, la ciudadanía deberá esperar hasta el 2026 con la llegada de un nuevo gobierno para ver cambios reales en materia de seguridad. En su opinión, no se necesita una figura autoritaria como la del presidente salvadoreño Nayib Bukele, sino un liderazgo decidido y dispuesto a tomar acciones firmes. Lo que se necesita es a una persona que quiera hacer las cosas bien, subrayó.



Asimismo, remarcó que la lucha contra la delincuencia requiere una combinación de estrategia policial, trabajo de inteligencia y, sobre todo, una decisión firme desde la más alta autoridad del país. Para Silva Martinot, el principal problema radica en la falta de compromiso del Ejecutivo con la seguridad ciudadana.



BOLUARTE Y EL PAPA



Sobre el reciente viaje de Dina Boluarte al Vaticano, el exministro consideró que, pese a la crítica coyuntura nacional, su presencia en Roma era relevante por el simbolismo de la figura papal. Destacó la cercanía del papa Francisco con el Perú, especialmente con Chiclayo, donde fue obispo durante varios años, y concluyó que la visita fortalece los lazos con la Iglesia y proyecta la imagen del país ante el mundo.

Desde 24 Horas

Además hoy día 20 de Mayo en el calendario del Perú.

