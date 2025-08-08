GRABADO el 08-08-2025

Los 5 PASOS que trazó ISRAEL para poder ocupar Gaza y expulsar a HAMÁS El Comercio

El gabinete de seguridad de Israel aprobó en la madrugada del viernes el plan del primer ministro BenjaminNetanyahu para derrotar a Hamás y tomar el control de CiudaddeGaza. Según la oficina del primer ministro, el ejércinoisraelí se prepara para ocupar el norte de la FranjadeGaza, mientras distribuye ayuda humanitaria fuera de las zonas de combate para minimizar el impacto en la población civil.



El plan establece cinco principios: el desarme de Hamás, la devolución de todos los rehenes, vivos o muertos, la desmilitarización de la Franja, el controldeseguridad israelí y la creación de una nueva administración civil que no esté bajo el mando de Hamás ni de la Autoridad Palestina. Este movimiento busca consolidar la seguridad a largo plazo y eliminar la capacidad operativa del grupo islamista.



La ONU rechazó de inmediato el anuncio, advirtiendo que la expansión de las operaciones militares podría tener consecuencias catastróficas para los civiles palestinos y los rehenes israelíes. La decisión se tomó tras horas de intensas discusiones y confirma lo que Netanyahu adelantó en una entrevista con Fox News, en la que afirmó que no dará marcha atrás en su estrategia.



