Así ha sido la llegada de la Guardia Nacional a Washington DC tras orden de TRUMP Gestión

Este miércoles13deagosto, las tropas de la GuardiaNacional comenzaron a llegar a WashingtonDC como parte de la histórica toma de control federal de la capital de Estados Unidos por orden del presidente DonaldTrump. Desde tempranas horas, las cámaras registraron una gran movilización de agentes que tendrán la misión de combatir la criminalidad en la ciudad.

El despliegue contempla a más de 800soldados de la GuardiaNacionalUSA, que estarán movilizados hasta el final de la semana. Según NBCNews, un funcionario del DepartamentoDeDefensa indicó que las tropas permanecerán en la ciudad al menos hasta el 25desetiembre, realizando tareas de control de multitudes y operaciones de perímetro en apoyo a la aplicacióndelaley.

De acuerdo con la agencia AssociatedPress, un portavoz del Ejército confirmó que las órdenes dadas a las tropas indican que su función principal será apoyar a las fuerzas del orden locales, aunque aún no se ha definido de manera precisa el alcance de su misión. Esta acción representa un hecho histórico en la relación entre el gobierno federal y el Distrito de Columbia.

