GRABADO el 06-10-2025

Callao: velan restos de conductor asesinado en San Juan de Miraflores

Amigos, colegas y familiares velan los restos de Daniel Cedeño, conductor venezolano de la línea El Triángulo, quien fue asesinado a balazos el pasado sábado en plena vía pública en el distrito de San Juan de Miraflores.



Una familiar reveló que tras el crimen tuvieron que esperar varios días para poder retirar el cuerpo de la morgue y velar sus restos. Fue gracias a la presión de sus colegas, porque a mí y a su esposa nos hicieron pasar disgustos horribles, no nos respondían, señaló la familiar de la víctima, quien destacó el apoyo de la comunidad de transportistas para lograr que el velatorio se realizara.



LAMENTAN DECLARACIONES DE MINISTRO MALAVER



En medio del duelo, la familiar lamentó las declaraciones del ministro del Interior, Carlos Malaver, por minimizar el asesinato debido a la nacionalidad de Daniel Cedeño. Era un padre de familia, hermano, y sobre todo un hijo que tiene padres que están sufriendo en Venezuela. Me parece indignante este tipo de comentarios, expresó.



Los transportistas y allegados de la víctima exigen que se esclarezca el crimen y que se tomen medidas concretas para proteger a los conductores frente a la ola de extorsiones y violencia que afecta a los trabajadores del transporte en Lima.

