GRABADO el 11-08-2025

¿Quién es alias Chipi y que se sabe del atentado al senador MIGUEL URIBE TURBAY? Gestión

Colombia amaneció enlutecida tras el anuncio de la muerte del senador MiguelUribeTurbay, víctima de un atentado ocurrido a inicios de junio de 2025. La noticia ha generado profunda indignación y tristeza en todo el país, mientras millones de colombianos se preguntan quién ordenó y ejecutó el ataque contra el ex candidatopresidencial. El atentado ocurrió mientras Uribe Turbay ofrecía un discurso en un parque del barrio Modelia, en Fontibón, al occidente de Bogotá.



Semanas después, las autoridades capturaron a ElderJoséArteagaHernández, alias Chipi o Costeño, señalado como líder de una célula criminal contratada para llevar a cabo el asesinato. De acuerdo con el general Triana, el ataque fue cuidadosamente planeado y coordinado por este delincuente con más de 20 años de historial delictivo, quien organizó desde la planeación hasta la ejecución del crimen.



El ministro de Defensa, PedroSánchez, confirmó que el Costeño fue quien coordinó los detalles logísticos y operativos del atentado, mientras las investigaciones continúan para esclarecer quién dio la orden final. El caso ha reabierto el debate sobre la seguridad de los líderes políticos en Colombia y la infiltración del crimenorganizado en la política nacional.



noticiashoy breakingnews Colombia MiguelUribeTurbay Bogotá Modelia Fontibón Chipi Costeño ElderJoséArteagaHernández PedroSánchez atentado candidatopresidencial crimenorganizado seguridad



¿Quieres entender el mundo sin ruido?

Únete a nuestra comunidad y forma parte del cambio.



GestiónNewsroomLive NoticiasGlobales AnálisisGeopolítico EconomíaMundial IA Geopolítica LatinosEnUSA NoticiasEnEspañol



Suscríbete y activa la campana para no perderte nuestro análisis diario.



Síguenos en nuestras redes sociales:



Web oficial: https://gestion.pe/mundo/

LinkedIn: http://bit.ly/3HYIET0

X (Twitter): http://bit.ly/4noZtX9

TikTok: http://bit.ly/4evB6TO

Desde Diario Gestión

EN VIVO: FUNERAL DE MIGUEL URIBE TURBAY desde el Capitolio Nacional del Colombia.

Washington protesta contra TRUMP y su orden de desplegar la GUARDIA NACIONAL Gestión.

EXCLUSIVO: Habla la familia de RICARDO QUINTANA, el peruano detenido en 'Alligator Alcatraz'.

Noticias del 12 de agosto: MILES DESPIDEN A MIGUEL URIBE TURBAY Y PIDEN JUSTICIA Noticiero.

ENVIVO: Conferencia de CLAUDIA SHEINBAUM: La Mañanera del Pueblo del martes 12 de agosto 2025.

EN VIVO: FUNERAL DE MIGUEL URIBE TURBAY desde el Capitolio Nacional del Colombia.

TRUMP logra acuerdo con CHINA y posterga ARANCELES por 90 días Gestión.

REACCIONES DE LÍDERES INTERNACIONALES tras la MUERTE de MIGUEL URIBE TURBAY Gestión.

LO ÚLTIMO: TRUMP toma MEDIDAS DRÁSTICAS en Washington y EXPULSA a personas SIN HOGAR R24 EN VIVO.

CONGRESO de COLOMBIA rinde homenaje póstumo a MIGUEL URIBE TURBAY EN VIVO.

Noticias del 11 de agosto: TRUMP: GUARDIA NACIONAL ELIMINARÁ HOMELESS DE WASHINGTON Noticiero.

Trump presenta su ambicioso PLAN DE SEGURIDAD para eliminar el CRIMEN en WASHINGTON Gestión.

¿Quién es alias Chipi y que se sabe del atentado al senador MIGUEL URIBE TURBAY? Gestión.

¿Quiénes eran los 5 periodistas asesinados por ISRAEL y de qué los acusaban? Gestión.

Noticias del 11 de agosto: ISRAEL EJECUTA A 5 PERIODISTAS Y LOS ACUSA DE TERRORIST4 Noticiero.

Además hoy día 13 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Diario Gestión

Todos los videos desde Diario Gestión en Youtube.