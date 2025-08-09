GRABADO el 09-08-2025

Petro el tira piedras TresxSiete 173

Cast:

https://twitter.com/enriquechvezdu1/

https://www.instagram.com/rollerpress/

https://www.instagram.com/paredes.josecarlos/



Equipo de Producción:

Director Periodístico: ENRIQUE A. CHÁVEZ DURÁN

Productora Ejecutiva: ANGIE CARDENAS RAMIREZ

Desde Revista CARETAS

Petro el tira piedras TresxSiete 173.

ALERTA: Tiroteo en universidad de Estados Unidos.

¿Si te bañas en invierno te enfermas?.

¿EL APRA nunca muere? Mar de Fondo.

Actriz peruana persigue a su agresor por tocamientos indebidos.

Traficantes de terrenos son detenidos en Tacna.

Ministerio Público sobre la Ley de Extinción de Dominio.

Poblador de Santa Rosa encara a premier Arana: "La Marian nos quita los productos que compramos...".

Alcalde es detenido por agredir a su pareja en Haura.

La isla peruana que Petro reclama Mar de Fondo.

Pobladores de Ancón venden productos de containers varados en el mar.

5 cosas que debes sobre el CENSO nacional en Perú.

Horóscopo semanal con CARETAS Agosto.

Además hoy día 10 de Agosto en el calendario del Perú.

