Andina en Regiones: incautan vehículo con droga y conductor se da a la fuga
Cusco: incautan vehículo con droga y conductor se da a la fuga.
Tumbes: rescatan cocodrilo de más de 3 metros en playa.
La Libertad: exportaciones de la región crecen en más de 15 con relación al 2024.
Iquitos: aumenta caudal de ríos Amazonas y Nanay tras intensas lluvias.
Infórmate sobre las últimas noticias http://www.andina.pe
Revisa más videos http://andina.pe/agencia/video
Conoce la programación de Andina Canal Online https://andina.pe/agencia/canalonline
Síguenos en redes sociales:
Facebook https://www.facebook.com/agenciandina/
X https://x.com/agenciaandina
Instagram https://www.instagram.com/agenciaandina/
LinkedIn https://www.linkedin.com/company/agenciaandina/
TikTok https://www.tiktok.com/agenciaandina
Soundcloud https://soundcloud.com/agenciaandina
Spotify https://open.spotify.com/show/5HOMqn6XV6jWSDrDOTiiST
Desde Agencia de Noticias Andina
Desde Tacna, Bicentenario del Diario El Peruano.
Línea 2 del Metro de Lima: ¿cómo se viene habilitando y cuándo estaría listo el nuevo tramo?.
MIDIS entrega "Desayuno en mi cole".
Ley del olvido oncológico evitará discriminación a quienes vencieron el cáncer.
Ministra Leslie Urteaga resaltó presencia de programas sociales del Estado peruano en isla Chinería.
Indonesia apuesta por exportaciones de cacao, café y frutas peruanas.
Así se prepara el Desayuno en mi cole en 200 escuelas de Lima y Callao.
Gran acogida tuvo libro sobre Código Tributario presentado por Editora Perú.
Andina en Regiones: incautan vehículo con droga y conductor se da a la fuga.
Las 5 del día: Valentina Porcella consigue medalla de plata en tiro para Perú en Panamericanos.
Elecciones 2026: Conoce las alianzas electorales que participarán.
Promoción de inversiones y comercio exterior en Asia.
¡Simulacro en todas las regiones del Perú, este 15 de agosto!.
Exportacion de arandanos a Indonesia superara los USD 100 millones el primer ano.
Las 5 del día: soberanía peruana en la isla Chinería es contundente e histórica.
Además hoy día 13 de Agosto en el calendario del Perú.
Agencia de Noticias Andina
Todos los videos desde Agencia de Noticias Andina en Youtube.