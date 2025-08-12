GRABADO el 12-08-2025

Andina en Regiones: incautan vehículo con droga y conductor se da a la fuga

Cusco: incautan vehículo con droga y conductor se da a la fuga.

Tumbes: rescatan cocodrilo de más de 3 metros en playa.

La Libertad: exportaciones de la región crecen en más de 15 con relación al 2024.

Iquitos: aumenta caudal de ríos Amazonas y Nanay tras intensas lluvias.




Desde Agencia de Noticias Andina

Desde Tacna, Bicentenario del Diario El Peruano.

Línea 2 del Metro de Lima: ¿cómo se viene habilitando y cuándo estaría listo el nuevo tramo?.

MIDIS entrega "Desayuno en mi cole".

Ley del olvido oncológico evitará discriminación a quienes vencieron el cáncer.

Ministra Leslie Urteaga resaltó presencia de programas sociales del Estado peruano en isla Chinería.

Indonesia apuesta por exportaciones de cacao, café y frutas peruanas.

Así se prepara el Desayuno en mi cole en 200 escuelas de Lima y Callao.

Gran acogida tuvo libro sobre Código Tributario presentado por Editora Perú.

Andina en Regiones: incautan vehículo con droga y conductor se da a la fuga.

Las 5 del día: Valentina Porcella consigue medalla de plata en tiro para Perú en Panamericanos.

Elecciones 2026: Conoce las alianzas electorales que participarán.

Promoción de inversiones y comercio exterior en Asia.

¡Simulacro en todas las regiones del Perú, este 15 de agosto!.

Exportacion de arandanos a Indonesia superara los USD 100 millones el primer ano.

Las 5 del día: soberanía peruana en la isla Chinería es contundente e histórica.

Además hoy día 13 de Agosto en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día Internacional de los Zurdos

Día Internacional de los Zurdos

Día Mundial de la Caligrafía

Día Mundial de la Caligrafía

Festival de Cine de Lima

Festival de Cine de Lima

Día Nacional de la Salud y el Buen Trato al Paciente

Día Nacional de la Salud y el Buen Trato al Paciente

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

Gracias por tu visita. Hoy es miércoles, 13 de agosto de 2025

