GRABADO el 10-10-2025

ENVIVO Elige2026

ENVIVO Elige2026
JNE promueve participación de ciudadanos en Pacto Ético Electoral. Entrevista con Mónica Mauricio de Voto Informado

Desde Jurado Nacional de Elecciones

Envivo JNE inaugura la nueva Oficina Desconcentrada en Abancay.

Perú: siete presidentes en menos de diez años Sucesión política explicada.

EN VIVO JNE Noticias al Día, 10 de octubre de 2025.

Elecciones 2026: ¿Qué cambió en 20 años? Evolución de partidos y votantes en el Perú.

ENVIVO Elige2026.

EN VIVO JNE Noticias al Día, 9 de octubre de 2025.

Construyamos juntos el Pacto Ético Electoral.

EleccionesGenerales ¿Cuándo se debe pedir licencia para postular? .

Elecciones 2026: ¿Cuáles son los requisitos para ser senador o diputado?.

Audiencia Pública del Pleno del JNE 09 de Octubre de 2025.

PERÚ ELECTORAL: El JNE más cerca del país con nueva Oficina Desconcentrada en Apurímac.

EN VIVO JNE Noticias al Día, 7 de octubre de 2025.

Autoridades que renuncian para ser candidatos, ¿pueden regresar a sus cargos? .

13 de octubre: ¿Quiénes deben renunciar para postular en las Elecciones2026?.

JNE responde: ¿Cuándo vence el plazo para inscribir candidatos?.

Además hoy día 11 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Jurado Nacional de Elecciones

video

Envivo JNE inaugura la nueva Oficina Desconcentrada en Abancay

video

Perú: siete presidentes en menos de diez años Sucesión política explicada

video

EN VIVO JNE Noticias al Día, 10 de octubre de 2025

video

Elecciones 2026: ¿Qué cambió en 20 años? Evolución de partidos y votantes en el Perú

video

ENVIVO Elige2026

video

EN VIVO JNE Noticias al Día, 9 de octubre de 2025

video

Construyamos juntos el Pacto Ético Electoral

video

EleccionesGenerales ¿Cuándo se debe pedir licencia para postular?

video

Elecciones 2026: ¿Cuáles son los requisitos para ser senador o diputado?

video

Audiencia Pública del Pleno del JNE 09 de Octubre de 2025

video

PERÚ ELECTORAL: El JNE más cerca del país con nueva Oficina Desconcentrada en Apurímac

video

EN VIVO JNE Noticias al Día, 7 de octubre de 2025

video

Autoridades que renuncian para ser candidatos, ¿pueden regresar a sus cargos?

video

13 de octubre: ¿Quiénes deben renunciar para postular en las Elecciones2026?

video

JNE responde: ¿Cuándo vence el plazo para inscribir candidatos?

Todos los videos desde Jurado Nacional de Elecciones en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día Internacional de la Niña

Día Internacional de la Niña

Creación del distrito de Rahuapampa (Huari)

Creación del distrito de Rahuapampa (Huari)

Fallecimiento del expresidente José de la Mar

Fallecimiento del expresidente José de la Mar

Día Mundial de los Cuidados Paliativos

Día Mundial de los Cuidados Paliativos

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Día Internacional del Árbitro de Fútbol

Día Internacional del Árbitro de Fútbol

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es sábado, 11 de octubre de 2025 y tenemos para ti:

16º Lima
3.45
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo