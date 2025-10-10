GRABADO el 10-10-2025

¡HISTÓRICO! Dina Boluarte VACADA y un acusado de abuso sexual toma el control del Perú

¿LA MEJOR OPCIÓN? José Jerí, congresista acusado de abuso sexual, asumió como nuevo presidente del Perú tras la vacancia de Dina Boluarte. Durante su primer discurso a la nación, Jerí pidió perdón por los errores cometidos y agradeció a la Generación Z por impulsar los cambios que, según prometió, promoverá para mejorar la lucha contra la delincuencia y garantizar elecciones limpias.



José Enrique Jerí Oré abogado de 38 años y congresista por Lima desde 2021 había sido elegido presidente del Congreso en julio de 2025.

Con la vacancia, asume la presidencia del país hasta las elecciones generales previstas para abril de 2026.



Su ascenso, sin embargo, no está exento de controversia. Jerí enfrenta denuncias por presunta violación sexual, desobediencia a la autoridad y actos de corrupción. Estos antecedentes han generado dudas entre sectores políticos y ciudadanía sobre su idoneidad para liderar este nuevo período.



En su discurso inaugural, Jerí describió su gobierno como de transición, de empatía y reconciliación nacional. Enfatizó la guerra contra la delincuencia y anunció colaboración con el Poder Judicial y la Fiscalía para restablecer el orden.



¡Súmate a la Buhocomunidad en YouTube!

El periodismo independiente necesita de una audiencia valiente como tú. En un contexto cada vez más hostil para la libertad de expresión, tu suscripción es un acto de resistencia.

Queremos seguir investigando, denunciando y contando lo que otros no quieren que sepas. ¿Nos acompañas?



Suscríbete y activa la campana para no perderte nuestros contenidos.

Únete aquí: https://elbuho.pe/comunidad/



Nuestra web: www.elbuho.pe

Síguenos en nuestras redes sociales:

Facebook: ElBuho.pe

Instagram: elbuho.pe

Twitter/X: elbuhope

TikTok: elbuho.pe



noticiasperu ultimasnoticias peru fyp loultimo peru congreso NoticiasHoy Noticiashoyperu loultimonoticiasperu

nuevopresidente presidentedelperu nuevopresidentedelperu dinaboluarte vacancia

Desde El Búho pe

¡DE MAL EN PEOR! José Jerí: el presidente de Perú fiel seguidor de contenido triple X y sexista.

¡Y SUSEL LE RESPONDE! Rosangella Barbarán queda expuesta en plena transmisión en vivo por Tiktok.

PASÓ EN EL PERÚ: Colectivos convocan marcha en Huancayo contra José Jerí y Congreso el 15 de octubre.

Jerí y Rospigliosi no nos representan: el paro continúa Pico a Pico con Mabel Cáceres.

"QUÉ PAÍS TAN RARO" Prensa extranjera revela los antecedentes de José Jerí tras vacancia de Dina.

Tras vacancia de Dina Boluarte, ministro de Agricultura aún cumple funciones en Arequipa.

La Libertad: Sinvergüenza y corrupto, pobladores insultan y rechazan a César Acuña.

Ayacucho: Si nos callamos, aceptamos, Asfah defiende protesta ante visita de autoridades.

Cusco: Defensor del Pueblo defiende a Philip Butters y advierte anarquía tras protestas en Juliaca.

Desafíos y oportunidades para la inversión en la Amazonía peruana AGENDA REGIONAL.

¡HISTÓRICO! Dina Boluarte VACADA y un acusado de abuso sexual toma el control del Perú.

¡CASI LLORAN! Así reaccionaron al anuncio de la vacancia de Dina Boluarte: una fiesta en Lima.

El fin de Dina Boluarte EN VIVO: Pleno del Congreso vota vacancia mientras se especula con renuncia.

¡SE ACABÓ! Así se vivió la VACANCIA de Dina Boluarte: gritos, caos y traiciones.

¡LA POLICÍA LLEGA A LA EMBAJADA! Contingente PNP interviene protesta en embajada de Ecuador.

Además hoy día 11 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS El Búho pe

Todos los videos desde El Búho pe en Youtube.