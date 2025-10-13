GRABADO el 13-10-2025

Elecciones Generales: ¿Qué es el pacto ético electoral y cómo participar? Elige2026

La coordinadora del programa Voto Informado del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Mónica Mauricio, explica cómo y desde cuándo los ciudadanos pueden participar en la elaboración del Pacto Ético Electoral rumbo a las Elecciones Generales 2026.



Participa desde el 9 hasta el 17 de octubre enviando tus propuestas sobre los compromisos que deberían asumir los candidatos y organizaciones políticas.



SUSCRÍBETE a https://www.youtube.com/JnETV?subconfirmation1 para recibir información oficial y actualizada sobre los procesos electorales y la participación ciudadana.



SÍGUENOS

Facebook: https://www.facebook.com/JNE.Peru

Twitter / X: https://twitter.com/jneperu

Instagram: https://www.instagram.com/jne.peru

Tiktok: https://www.tiktok.com/jne.peru



JNETV Elecciones2026 política ciudadanía Perú entrevista

Desde Jurado Nacional de Elecciones

Elecciones Generales: ¿Qué es el pacto ético electoral y cómo participar? Elige2026.

EN VIVO JNE al Día Renuncia de autoridades con miras a las EG2026 13 de octubre de 2025.

Loúltimo TC admite a trámite demanda competencial presentada por el JNE contra el Poder Judicial.

Elecciones 2026: cerca de 20 millones de peruanos votará por senadores y diputados por primera vez.

Más de 400 autoridades habrían infringido el principio de neutralidad .

Campaña TuVotoHaceLaDiferencia del JNE en lengua aimara: Elecciones Primarias.

¡Cierre del padrón electoral! Actualiza tu DNI hasta el 14 de octubre en RENIEC Elige2026.

Envivo JNE inaugura la nueva Oficina Desconcentrada en Abancay.

EN VIVO JNE Noticias al Día Elecciones se realizarán con normalidad 10 de octubre de 2025.

¡7 presidentes del Perú en menos de 10 años! .

Loúltimo TC admite a trámite demanda competencial presentada por el JNE contra el Poder Judicial.

Perú: siete presidentes en menos de diez años Sucesión política explicada.

Perú rumbo a las Elecciones 2026 : evolución de partidos políticos y votantes en 20 años .

ENVIVO Elige2026.

EN VIVO JNE Noticias al Día, 9 de octubre de 2025.

Además hoy día 14 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Jurado Nacional de Elecciones

Todos los videos desde Jurado Nacional de Elecciones en Youtube.