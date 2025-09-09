TERROR en NEPAL: Queman parlamento, edificios públicos y casas de políticos
Nepal vive horas oscuras. Jóvenes indignados incendiaron el Parlamento, edificios públicos y residencias de políticos en protesta contra la censura del Gobierno. La violencia en las calles no se detiene. loúltimo nepal noticiasperu loultimo parlamento asia nepalinews
Si quieres estar más informado, visita nuestra web: https://www.expreso.com.pe
Desde Diario Expreso
¡Vergonzoso! Delincuentes extranjeros hieren con arma blanca a policías..
JNJ RECOMIENDA SUSPENDER POR 6 MESES A DELIA ESPINOZA INVITADO: CHRISTIAN SALAS.
Perú avanza en energías limpias Entrevista.
TERROR en NEPAL: Queman parlamento, edificios públicos y casas de políticos .
BRUCE ANUNCIA SU CANDIDATURA A ALCALDÍA DE LIMA Y APOYA TRENES DE PORKY INVITADO: CARLOS BRUCE.
José Cueto cuestiona capacidad de Delia Espinoza para dirigir el Ministerio Público .
Roberto Chiabra critica designación de Acho Mego como presidente de EsSalud.
Alex Paredes advierte llevar a presidente de EsSalud con policías al Congreso.
Ernesto Bustamante rechaza compra de sueros de emergencia por stock disponible y alto sobrecosto.
Hospital Canta Callao, la imponente construcción que no opera al 100.
GORRITI CONTROLA LA FISCALÍA Y CAVIARES QUIEREN ELIMINAR MILITARES Y POLICÍAS ANTICAVIAR TV .
ATENTADO EN TRUJILLO: Fuerte explosión destruye viviendas y alarma a vecinos .
VIZCARRA sale libre pero investigaciones en su contra siguen de pie .
DELIA ESPINOZA A UN PASO DE SER SUSPENDIDA INVITADO: LUIS MIGUEL CAYA.
Rospigliosi acusa maniobra de Fiscalía y Poder Judicial a favor de Betssy Chávez y Martín Vizcarra.
Además hoy día 11 de Setiembre en el calendario del Perú.
Diario Expreso
Todos los videos desde Diario Expreso en Youtube.