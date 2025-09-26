GRABADO el 26-09-2025

Melcochita en exclusiva para Caretas: El escándalo con Jimmy Santi fue armado.

Magaly nos pidió actuar y somos actores. Ahora somos amigos. La entrevista completa: https://www.youtube.com/live/gqW0JobrGYs?siAv9G5ztIRcHLnCdfEntretenimiento Espectáculos Melcochita

Alan García fue ases3sinado, declara Mauricio Mulder respecto a Alan García..

Caso Villarán: el suicidio imposible TresxSiete 179.

TRUMP Y PORKY ALINEADOS BERIT KNUDSEN PERÚ 2026.

El APRA VUELVE a la carga MAURICIO MULDER PERÚ 2026.

Cómo salvar MACHU PICCHU DESILÚ LEÓN PERÚ 2026.

DESPUÉS de LA CAÍDA del "MONSTRUO" FRANCISCO RIVADENEYRA PERÚ 2026.

INMINENTE Y MILLONARIA compra de AVIONES ANDRÉS GÓMEZ DE LA TORRE PERÚ 2026.

El SONERO que nunca se fue MELCOCHITA ELLOS Y ELLAS.

SUSANA VILLARÁN: ¿COIMAS o Aportes? LUIS LAMAS PUCCIO PERÚ 2026.

Melcochita en exclusiva para Caretas: El escándalo con Jimmy Santi fue armado..

¡Este fin de semana el Parque Kennedy florece con PERÚFLORA 2025! .

TRUMP Y PORKY ALINEADOS BERIT KNUDSEN PERÚ 2026.

Un accidente ocurrió en la Panamericana Norte, cerca a la Escuela Policial en Puente Piedra..

Transportistas bloquearon las vías hacia San Juan de Lurigancho, Acho y Abancay..

José Manuel Estrada fue asesinado de más de 10 disparos mientras desayunaba cerca de Gamarra..

Además hoy día 30 de Setiembre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día Internacional de la Comunicación Interna

Día Internacional de la Traducción

Creación del distrito de Cochabamba (Huaraz)

Semana Turística de Ucayali

Festividad en honor a San Jerónimo en el Cusco

Creación del distrito de Tinco (Carhuaz)

