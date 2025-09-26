GRABADO el 26-09-2025

Melcochita en exclusiva para Caretas: El escándalo con Jimmy Santi fue armado.

Magaly nos pidió actuar y somos actores. Ahora somos amigos. La entrevista completa: https://www.youtube.com/live/gqW0JobrGYs?siAv9G5ztIRcHLnCdfEntretenimiento Espectáculos Melcochita

Desde Revista CARETAS

Alan García fue ases3sinado, declara Mauricio Mulder respecto a Alan García..

Caso Villarán: el suicidio imposible TresxSiete 179.

TRUMP Y PORKY ALINEADOS BERIT KNUDSEN PERÚ 2026.

El APRA VUELVE a la carga MAURICIO MULDER PERÚ 2026.

Cómo salvar MACHU PICCHU DESILÚ LEÓN PERÚ 2026.

DESPUÉS de LA CAÍDA del "MONSTRUO" FRANCISCO RIVADENEYRA PERÚ 2026.

INMINENTE Y MILLONARIA compra de AVIONES ANDRÉS GÓMEZ DE LA TORRE PERÚ 2026.

El SONERO que nunca se fue MELCOCHITA ELLOS Y ELLAS.

SUSANA VILLARÁN: ¿COIMAS o Aportes? LUIS LAMAS PUCCIO PERÚ 2026.

¡Este fin de semana el Parque Kennedy florece con PERÚFLORA 2025! .

Un accidente ocurrió en la Panamericana Norte, cerca a la Escuela Policial en Puente Piedra..

Transportistas bloquearon las vías hacia San Juan de Lurigancho, Acho y Abancay..

José Manuel Estrada fue asesinado de más de 10 disparos mientras desayunaba cerca de Gamarra..

Además hoy día 30 de Setiembre en el calendario del Perú.

