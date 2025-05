GRABADO el 06-05-2025

Colombia confirma ingreso de alias Cuchillo" tras verificar que no existían alertas

Tras conocerse que el delincuente Miguel Antonio Rodríguez Díaz, conocido en el mundo del crimen como alias Cuchillo", salió del Perú con rumbo a Colombia, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia emitió un pronunciamiento en las últimas horas.



A través de un comunicado, Migraciones colombiana informó que alias Cuchillo" ingresó a su territorio el lunes 5 de mayo a las 9:30 a.m. "De acuerdo con los registros migratorios, el ciudadano peruano Miguel Rodríguez Díaz ingresó al territorio nacional en un vuelo proveniente de Lima, cumpliendo con los requisitos establecidos por la normativa vigente", detalló el comunicado.



Asimismo, indicaron que, al momento de su ingreso, no existía ningún requerimiento en su contra emitido por autoridades peruanas o internacionales que obligara a las autoridades colombianas a retenerlo o impedir su entrada al país. "Al no presentarse ninguna alerta migratoria en los sistemas de control, se procedió a su admisión conforme a los protocolos establecidos", agrega Migraciones Colombia.



PRINCIPAL SOSPECHOSO DE MATANZA EN PATAZ



Es importante señalar que alias Cuchillo" ha sido señalado públicamente por la presidenta Dina Boluarte como el principal responsable de la masacre en Pataz, donde tres trabajadores mineros fueron secuestrados y asesinados por una banda criminal vinculada a la minaría ilegal.



"Cuchillo" fue detenido en dos ocasiones por las autoridades peruanas. En 2014, fue acusado de formar parte de una presunta banda criminal dedicada a extorsionar a empresarios bodegueros y transportistas en Trujillo. En 2023, fue detenido nuevamente vinculado a los crímenes ocurridos en Pataz. En ambas ocasiones, fue liberado por el Ministerio Público.





Ingresa a http://ptv.pe/442082 para más información



Emitido en el programa 24 Horas Edición Medio Día de Panamericana Televisión el 06/05/2025



Más información del Perú y el mundo en panamericana.pe

Desde 24 Horas

