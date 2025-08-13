ESPAÑA: Un MURTO por INCENDIOS forestales NewsLR
Decenas de incendios forestales arrasan España, dejando ya una víctima mortal y miles de evacuados. Desde Madrid hasta Andalucía y Castilla y León, las llamas avanzan sin control, impulsadas por vientos de hasta 70 km/h, temperaturas extremas y una sequía histórica.
La tragedia golpea también al patrimonio cultural, como Las Médulas, y amenaza ecosistemas que tardarán décadas en recuperarse.
En este video te contamos dónde están los focos más peligrosos, el impacto humano y ambiental, y la lucha de bomberos y brigadas para frenar el fuego.
¿Crees que España está preparada para enfrentar incendios cada vez más intensos? Déjalo en los comentarios.
Dale like y comparte para que el mundo vea lo que está pasando.
MÁS NOTICIAS http://larepublica.pe/
FACEBOOK https://facebook.com/larepublicape
X https://twitter.com/larepublicape
INSTAGRAM https://instagram.com/larepublicape/
TIKTOK https://tiktok.com/larepublica.pe
WHATSAPP https://whatsapp.com/channel/0029Va53wfSDp2Q5gaRw5i3e
LaRepública
un muerto incendios españa
incendios forestales españa 2025
incendios sin control españa
tragedia incendios españa
incendios madrid tres cantos
incendios tarifa andalucía
incendios castilla y león
incendios las médulas
incendios patrimonio mundial
incendios galicia
ola de calor e incendios españa
incendios y sequía histórica
incendios y vientos fuertes
incendios por altas temperaturas
incendios y cambio climático
incendios masivos españa
emergencia nacional incendios
incendios y evacuaciones
evacuados por incendios españa
bomberos combaten incendios
brigadas forestales españa
incendios destruyen naturaleza
incendios y fauna silvestre
incendios y ecosistemas únicos
daños irreparables incendios
recuperación tras incendios
incendios y calidad del aire
humo y salud pública
incendios y contaminación
incendios en zonas rurales
incendios en zonas turísticas
incendios en parques nacionales
incendios en reservas naturales
incendios en montes
incendios y deforestación
incendios y destrucción de bosques
incendios y agricultura
pérdidas económicas por incendios
incendios y turismo en riesgo
incendios y transporte afectado
incendios y cierre de carreteras
incendios y cortes eléctricos
incendios y alerta roja
incendios y rachas de viento
incendios por ola de calor
incendios y sequía prolongada
incendios récord españa
incendios históricos
incendios y crisis climática
incendios y calentamiento global
incendios y adaptación climática
incendios y políticas públicas
incendios y prevención
cómo prevenir incendios
reforestación tras incendios
incendios y sostenibilidad
incendios y solidaridad
incendios y voluntarios
rescate de animales en incendios
incendios y protección civil
incendios y ayuda humanitaria
incendios y crisis humanitaria
incendios y desplazados
incendios cerca de madrid
incendios y tragedia humana
incendios y futuro climático
incendios y riesgo permanente
incendios y seguridad pública
incendios y salud
incendios y visibilidad reducida
incendios y riesgo para conductores
incendios y control aéreo
incendios y drones
incendios y medios aéreos
helicópteros contra incendios
incendios y aviones
incendios y coordinación de emergencias
incendios y meteorología extrema
incendios y pronóstico de calor
incendios y ola de calor prolongada
incendios y récord de temperaturas
incendios y desplazamiento de población
incendios y reconstrucción
incendios y daño patrimonial
incendios y economía local
incendios y adaptación de pueblos
incendios y alerta climática
incendios y supervivencia
incendios y resistencia de comunidades
Desde La República - LR+
MARTÍN VIZCARRA A PRISIÓN PREVENTIVA POR 5 MESES EN MODO REACCIÓN.
MARTÍN VIZCARRA: PJ lo mandó a prisión por 5 meses HLR.
Martín Vizcarra: 5 meses de prisión preventiva contra el expresidente EnVivoLR.
HERNÁN GARRIDO LECCA EN ENTREVISTA EN VIVO HNewsLR.
ESPAÑA: Un MURTO por INCENDIOS forestales NewsLR.
HERNÁN GARRIDO LECCA EN ENTREVISTA EN VIVO HNewsLR.
EL EDIFICIO INHABITABLE en SAN ISIDRO que sigue siendo OCUPADO 21 AÑOS DESPUÉS LR.
Perú iza su bandera en Isla Chinería tras provocación de Colombia LR.
Rusia y Corea del Norte cierran pacto militar antes de cita con Trump LR.
¡ORGULLO NACIONAL! Pobladores de Santa Rosa cantan himno para defender territorio peruano HLR.
VIZCARRA ¿IRÁ A PRISIÓN PREVENTIVA? PJ LO DECIDE EN VIVO Del Hecho Al Dicho con JAIME CHINCHA.
Claudia Sheinbaum EN VIVO en la Mañanera de HOY, 13 de agosto de 2025 EnDirectoLR.
Arequipa rinde conmovedor homenaje al creador de Coquito' LR.
Fiscalía archiva denuncia por violción sexal contra José Jerí HLR.
FISCALÍA archiva DENUNCIA contra JOSÉ JERÍ HNewsLR.
Además hoy día 13 de Agosto en el calendario del Perú.
La República - LR+
Todos los videos desde La República - LR+ en Youtube.