GRABADO el 13-08-2025

ESPAÑA: Un MURTO por INCENDIOS forestales NewsLR

Decenas de incendios forestales arrasan España, dejando ya una víctima mortal y miles de evacuados. Desde Madrid hasta Andalucía y Castilla y León, las llamas avanzan sin control, impulsadas por vientos de hasta 70 km/h, temperaturas extremas y una sequía histórica.



La tragedia golpea también al patrimonio cultural, como Las Médulas, y amenaza ecosistemas que tardarán décadas en recuperarse.



En este video te contamos dónde están los focos más peligrosos, el impacto humano y ambiental, y la lucha de bomberos y brigadas para frenar el fuego.



¿Crees que España está preparada para enfrentar incendios cada vez más intensos? Déjalo en los comentarios.



