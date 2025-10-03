GRABADO el 03-10-2025

NUEVO ATAQUE a 'narcolancha' en el MAR CARIBE deja cuatro muertos RadarClips

En medio de la crisis internacional, EstadosUnidos confirmó un ataque naval contra una embarcación en aguas internacionales, matando a cuatro presuntos narc0terr0ristas. El Pentágono y Donald Trump anunciaron que este hecho forma parte de la declaratoria de guerra contra los cárteles que operan en el Caribe, algunos con presunta relación con el gobierno de Venezuela. ¿Estamos frente a una inminente intervención militar? ¿Qué consecuencias geopolíticas podría traer este conflicto para Latinoamérica? En este análisis abordamos la legalidad de estas acciones bajo la WarPowersAct, la respuesta de Nicolás Maduro, el papel del Congreso de EEUU y la reacción internacional.



EstadosUnidos Trump Pentagono Venezuela Caribe narcoterrorismo Maduro



