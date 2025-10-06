CAOS por PARO HOY: Policías y TRANSPORTISTAS se ENFRENTAN en en Carabayllo LR
PARO DE TRANSPORTISTAS HOY 6 DE OCTUBRE Durante el paro de transportistas de este lunes 6 de octubre se registraron enfrentamientos entre los manifestantes y efectivos policiales debido al bloqueo de la avenida Túpac Amaru en Carabayllo.
De acuerdo a la información preliminar, una mujer resultó herida tras recibir un golpe en la cabeza. Los enfrentamientos sucedieron entre trabajadores de la Empresa de Transporte Lipetsa, quienes paralizaron el tránsito en el cruce de la avenida Calle 3 y la avenida Tupac Amaru, en Carabayllo.
parodetransportistas parohoy paro6deoctubre
