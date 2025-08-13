GRABADO el 13-08-2025

Arequipa: Tras observación del gobernador Rohel Sánchez, se suspendió temporalmente viabilidad dada

La Autoridad Portuaria Nacional (APN) suspendió temporalmente la viabilidad técnica del proyecto Puerto Multimodal Corio en Arequipa, tras la objeción del gobernador Rohel Sánchez, quien señaló que se omitió un estudio clave de demanda marítima.
arequipa puertodecorio rohelsanchez pasoenelperú noticiasperu redmediosregionalesperu

Arequipa: Tras observación del gobernador Rohel Sánchez, se suspendió temporalmente viabilidad dada

