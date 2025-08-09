GRABADO el 09-08-2025

JAIME CHINCHA ENTREVISTA A FRANCISCO SAGASTI HNewsLR

Jaime Chincha entrevista al expresidente, Francisco Sagasti, para hablar sobre el libro "76 libros que todo peruano debe leer" donde es coeditor, además, de lo que viene sucediendo en la coyuntura peruana.



No te pierdas este diálogo clave sobre el presente y futuro del Perú.



PROGRAMA COMPLETO: https://youtube.com/live/8eEK--NxJeA



Mira los de HOY



Además hoy día 10 de Agosto en el calendario del Perú.

