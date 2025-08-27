JAVIER SANTAGADEA: Su sueldo en Risas y Salsa, la pelea con Guille, JB, y más cafeconlachevez
Javier Santagadea lo contó todo en Café con la Chevez: sus inicios en el ambiente artístico, los compañeros de trabajo que lo trataron mal, sus cacerías con JB en un barrio de Lima, su pelea con 'Guille' y más...
No te pierdas este café con harto chimi chimi.
00:00 INICIO
00:51 MÁS ADELANTE DE JAVIER SANTAGADEA
02:12 PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA
07:19 JAVIER SANTAGADEA RECUERDA EL ABANDONO DE SU MADRE EN SU NIÑEZ
31:31 JAVIER SANTAGADEA Y SU INGRESO A RISAS Y SALSA
34:19 JAVIER SANTAGADEA Y LA VEZ QUE QUISO PEGARLE A GUILLE BORRACHO
36:21 JAVIER SANTAGADEA REVELA CUÁNTO GANABA EN RISAS Y SALSA
39:51 JAVIER SANTAGADEA REVELA QUE FUE EL 'CELESTINO' DE ROXANA ÁLVALOS Y ALFREDO BENAVIDES
42:19 JAVIER SANTAGADEA ECHA A JORGE BENAVIDES Y CUENTA SUS TRAVESURAS DE JÓVENES
44:37 EN POCAS PALABRAS
50:59 JAVIER SANTAGADEA ECHA A MANOLO ROJAS Y FERNANDO ARMAS DE INGRATOS
54:35 JAVIER SANTAGADEA RECONOCE QUE LE DEBÍA PLATA A LUCY CABRERA
