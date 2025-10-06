GRABADO el 06-10-2025

Ministro Malaver a transportistas extorsionados: "Señores, teléfono desconocido no contesten"

El ministro del Interior, Carlos Malaver, se pronunció en la víspera del nuevo Paro de Transportistas que se viene llevando a cabo este lunes 6 de octubre en Lima Metropolitana y el Callao, ante las constantes amenazas extorsivas y atentados contra los trabajadores de dicho rubro.



En declaraciones a la prensa, el titular del Mininter exhortó a los transportistas a "no contestar" las llamadas de origen desconocido que reciban, como un forma de prevenir cualquier intento extorsivo por parte de criminales.



"La recomendación la reafirmo. Teléfonos desconocidos, señores no contenten, porque no solamente es el tema de que puedan recibir algún tipo de amenaza, sino también que usted pueda ser llevado a un aplicativo y le vacíen las cuentas o le clonen toda la información que tiene en el teléfono", dijo.



HABLA DINA BOLUARTE



Por su parte, la presidenta de la República, Dina Boluarte, volvió a cuestionar la nueva movilización de los gremios de Transporte: "Un paro de 24 horas o 48 horas, hermanos transportistas, no resuelve y no va a resolver el problema", sostuvo.





Ingresa a http://ptv.pe/455432 para más información



Emitido en el programa 24 Horas Edición Medio Día de Panamericana Televisión el 06/10/2025



Más información del Perú y el mundo en panamericana.pe

Desde 24 Horas

Paro transportistas: choferes y vecinos exigen la renuncia de Dina Boluarte.

24 HORAS MEDIODÍA EN VIVO - PARO DE TRANSPORTES LUNES 6 DE OCTUBRE DEL 2025.

Ministro de Transportes cuestiona al cardenal Castillo: "Me parece bastante irresponsable".

Keiko Fujimori sobre su relación con Kenji: La política nos dividió.

Vladimir Cerrón niega estar fuera del Perú: "Salir del país sería desprenderme de mis obligaciones".

Caos vehicular por bloqueo del óvalo Habich en San Martín de Porres (2/2).

SJL: Policía rompe espejo de cúster y zarandea a hombre.

Ministro Malaver a transportistas extorsionados: "Señores, teléfono desconocido no contesten".

Martín Ojeda exige reunión urgente con Boluarte: "La situación en el transporte puede complicarse".

Caos vehicular por bloqueo del óvalo Habich en San Martín de Porres (1/2).

Paro de transportistas: buses bloquean entrada de SJL y marchan con destino al Congreso.

Paro de transportistas: PNP impide avance de buses hacia el Congreso en San Juan de Lurigancho (2).

Paro de transportistas: varios buses bloquean un tramo de la Panamericana Norte.

Nuevo ataque en SJL: chofer gravemente herido tras ser baleado a pocas horas del inicio de paro.

Velan restos de conductor de la empresa Lipetsa asesinado frente a hospital en SJM.

Además hoy día 07 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS 24 Horas

Todos los videos desde 24 Horas en Youtube.